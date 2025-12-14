Runjaic: “Vittoria strameritata. Secondo tempo di altissimo livello. Zaniolo? Può fare ancora meglio”

14/12/2025 | 17:37:10

Kosta Runjaic, allenatore dell’Udinese, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro il Napoli.

Queste le sue parole: “Una bella reazione, l’avevo chiesto. Ho sofferto da vicino ma è stata piacevole. Abbiamo meritato la vittoria, importante ottenerla così anche per le nostre energie, ma il secondo tempo è stato super. Vittoria davvero strameritata”.

Cosa si può fare per avere prestazioni così anche contro squadre di bassa classifica? “Vedremo, è un processo, abbiamo tanti giocatori nuovi e cambiamenti. Ci saranno alti e bassi. Il livello è quello che mi aspettavo. Sono contento per la vittoria così come non lo ero dopo la partita contro il Genoa. Importante anche per i giocatori che hanno ricevuto troppe critiche”.

Che lavoro ha fatto su Zaniolo? “Ha fatto un buon lavoro oggi, ha lottato e segnato, purtroppo è stato annullato. È un ottimo giocatore per noi, sta bene, è in un processo di crescita. Può fare anche meglio, ma è già connesso con la squadra e con i tifosi. Sono felice di averlo qui. Nazionale? Non è il mio lavoro, c’è già un grande allenatore che farà le sue scelte”.

Foto: sito Udinese