Runjaic: “Tutti mi chiedono l’Europa, ma siamo l’Udinese. Mercato? Ogni allenatore vorrebbe qualcosa in più”

29/08/2026 | 21:52:09

Kosta Runjaic ha parlato in conferenza stampa dopo la partita contro il Monza: “Tutti mi chiedono l’Europa ma l’obiettivo basilare è la salvezza. Per andare in Europa dobbiamo preparare la squadra per lottare per quel traguardo.

La Fiorentina ha perso 3-0 ad esempio, non è solo una questione di mercato. Se mi chiedete se ci manca qualcosa: ogni allenatore vuole sempre una squadra più forte per avere più competizione interna e flessibilità. Noi siamo l’Udinese, non siamo una squadra che deve partire per andare in Europa, noi abbiamo ottime fondamenta e dobbiamo continuare così pensando alla prossima partita ad iniziare dalla Coppa Italia. Davis è un grande giocatore ed una grande persona, sappiamo di doverlo gestire. Oggi ha fatto un ottimo lavoro, non era facile per lui. Sappiamo che può fare meglio ma gli serve ritmo. Non ha perso mai un allenamento nella preseason. Gli serve solo tempo. In difesa torna Kabasele ma in generale dobbiamo lavorare tutti insieme. Poi dovremo essere in grado di tenere Solet, che è la nostra polizza assicurativa”.

foto sito udinese