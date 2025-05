Runjaic: “Stagione finita per Payero. Stiamo programmando il futuro con il club”

17/05/2025 | 12:25:54

L’allenatore dell’Udinese Kostas Runjaic ha parlato in conferenza stampa verso la sfida contro la Juventus. Sul futuro ha detto: “Parliamo ogni settimana con la società, ci sentiamo continuamente con Gino Pozzo, con Nani, Inler, Collavino, siamo sempre in contatto. Ci sono tanti temi di cui parlare, il primo è ovviamente la partita più recente. Parliamo in maniera intensa e con un approccio positivo. Stiamo parlando anche del futuro oltre che del presente”. Sulla sconfitta con il Monza e gli acciaccati: “Quella col Monza è stata una sconfitta che non ci aspettavamo, contro l’ultima in classifica e in casa nostra. Ci è rimasto ovviamente l’amaro in bocca dopo questa prestazione. Però è andata così, sappiamo com’è andata, non eravamo soddisfatti della partita, eravamo frustrati e tristi. A ciò si è aggiunto l’infortunio di Jaka Bijol, anche Martin Payero non sarà a disposizione, si è infortunato fino a fine stagione”.

Foto: Instagram Udinese