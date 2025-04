Runjaic: “Solet è fantastico, ma deve continuare a dimostrare parecchio”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Kosta Runjaic, tecnico dell’Udinese ha così parlato prima della sfida contro il Genoa: “Sono felice che abbiamo 40 punti, ma non è la fine della stagione. Vogliamo, se possibile, superare i 50. Dobbiamo concentrarci sui punti, come negli ultimi mesi

Sulle aspettative fino al termine della stagione: “Dobbiamo giocare con impegno, intensità e personalità. È meno pressione, quindi dobbiamo giocare e mettere tutta la nostra qualità sul gioco, game by game. È un buon test per noi”.

Infine, su Solet: “”È un giocatore ottimo e fantastico, sicuramente. Come tutti, deve continuare a dimostrare in queste ultime otto partite di campionato. Non aspetterà noi, ma lui deve continuare a far vedere se vale davvero una grande squadra. Da qui lo ha dimostrato eccome”.

Foto: Instagram Udinese