Runjaic: “Solet è da top club. Senza il grave infortunio non sarebbe mai venuto all’Udinese”

Kosta Runjaic, allenatore dell’Udinese, alla vigilia della gara contro il Genoa (qui per altri passaggi della conferenza) ha parlato in conferenza stampa soffermandosi anche sui singoli e sulle qualità di Solet.

Queste le sue parole: “Solet? Ha qualità importanti, altrimenti non avrebbe giocato con il Salisburgo e in gare internazionali, senza quell’infortunio (rottura del crociato patita ai tempi del club austriaco) probabilmente non sarebbe qui ad Udine, ma sarebbe già in squadre molto importanti. È arrivato con la giusta mentalità, si è messo subito al lavoro. Spero che continui e che migliori costantemente, il gol del Verona arriva da una palla persa, con fallo, di Solet. Quindi si può crescere sempre. Se Oumar riesce a fare un ulteriore salto in avanti e a mantenere questo livello, sarà solo questione di tempo prima di un salto in una grande”.

Foto: Instagram Udinese