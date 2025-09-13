Runjaic: “Soddisfatto dei nuovi acquisti. Zaniolo? Servirà pazienza, qui ci prenderemo cura di lui”

13/09/2025 | 14:27:45

L’allenatore dell’Udinese Kosta Runjaic ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Pisa: “In generale sono soddisfatto dei nuovi acquisti. Ho un bel mix tra esperienza e giovani di qualità, ovviamente ci sarà bisogno di tempo per integrarsi al meglio. Gueye e Miller sono due grandi talenti, Buksa con l’Inter ha fatto una buona gara. Tutti stanno lavorando, anche Bertola è giovane, così come Goglichidze e anche Sava. Tutti lavorano nella stessa direzione, per migliorare, la strada da seguire è ben chiara. Sono arrivati Zaniolo e Zanoli, due ragazzi ancora giovani ma con esperienza, avranno le loro occasioni. Con Zaniolo bisognerà avere un po’ di pazienza, non lo abbiamo acquistato per vedere le sue magie immediatamente, non ha avuto costanza negli ultimi mesi e bisognerà andarci cauti. Parliamo continuamente, ha le idee chiare, voleva assolutamente venire qui ad Udine e questo è stato importante. Mostra tanta qualità e ci servirà, ha 26 anni e ha esperienza, nei prossimi mesi lavoreremo in maniera intensa, facendo crescere i ragazzi, l’obiettivo è far sì che questi ragazzi raggiungano il profilo di giocatore che dovranno diventare negli anni, ma vi sono molti fattori da considerare. Un ragazzo come Zaniolo qui potrà godere di una buona atmosfera e di un ambiente che si prenda cura di lui.

Foto: Instagram Udinese