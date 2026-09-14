Runjaic: “Siamo corti per giocarcela con l’Inter. Dalla panchina ci manca qualità”

14/09/2026 | 23:23:57

Il tecnico dell’Udinese Kosta Runjaic ha parlato a DAZNal termine della sconfitta per 5-3 contro l’Inter. Queste le sue dichiarazioni: “Mi aspettavo un’Inter forte e ancora di più nel secondo tempo, abbiamo subito gol troppo leggeri. Il primo tempo è stato molto solido, ma l’Inter è uscita nel secondo. Ora testa alla prossima gara in casa col Cagliari. C’è tanto in cui dobbiamo migliorare. Ci mancano anche tanti giocatori. In questo momento la rosa è corta per giocare al livello dell’Inter. Mancano Zaniolo, Piotrowski, Solet. Dalla panchina ci manca un po’ di qualità”.

foto sito udinese