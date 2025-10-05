Runjaic: “Risultato non giusto, potevamo sfruttare meglio le nostre chance”

05/10/2025 | 15:43:06

Kosta Runjaic, allenatore dell’Udinese, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Cagliari.

Queste le sue parole: “Il calcio è così, a volte si crea tanto e non si vince, altre volte si viene premiati oltre modo. Abbiamo subito un gol, subito quando Solet non era nella linea difensiva perché si era fatto male nella metà campo offensiva. Non siamo stati bravi a coprire la sua assenza in quel momento. Al di là del gol il Cagliari non ha creato molto. Non è facile dopo due sconfitte gestire un risultato sotto di un gol contro una squadra bassa in casa. Spesso in Serie A dopo il primo gol si perde, conosciamo le statistiche. Ho guardato bene il Cagliari contro l’Inter, ha tenuto la gara aperta, è squadra difficile da affrontare, l’Inter ha raddoppiato ma il Cagliari continuava ad attaccare. Sono soddisfatto della reazione, si potrebbe dire che avremmo dovuto fare meglio ma nessuna squadra non commette errori”.

I gol mangiati: “Lavoriamo molto in settimana sulle due fasi, quello che facciamo richiede il contributo dei singoli, che devono mettere in pratica quello che richiediamo. Bisogna ripetere ripetere e ripetere, Bayo oggi tirando non c’è riuscito, le partite sono diverse dagli allenamenti. E’ importante che l’attaccante abbia occasioni, anche Davis e Zaniolo ne hanno avute, Zaniolo una enorme. Vi sono poi attaccanti che segnano anche senza occasioni, attualmente non ci riusciamo. Davis ha lavorato molto bene, si è dato molto da fare ed è quello che voglio vedere. C’era anche Buksa, ma oggi abbiamo deciso di non usarlo dopo l’intervento. Abbiamo dovuto fare un cambio all’ultimo con l’infortunio di Kristensen, Kabasele si è comportato molto bene così come Goglichidze e Bertola, ma nonostante i cambi la squadra si è comportata bene”.

Kabasele dopo il gol sembrava commosso: “E’ stato un momento particolare, ha perso sua nonna, nemmeno la squadra lo sapeva. Oggi gli ho detto che era un segno, in un momento particolare e difficile, la sua reazione è stata sincera. Anche a me è venuto quasi da piangere sapendo cosa aveva vissuto, sono molto contento per lui”.

Oggi avete costruito tanto rispetto al finale della scorsa stagione: “Anche nell’ultima parte della scorsa stagione costruivamo molto, Lucca per esempio ha sbagliato delle palle gol, si può parlare tanto delle occasioni ma è inutile restarci sopra. Anche col Sassuolo ne abbiamo avute, in generale guardo il lato positivo e bisogna partire da quegli aspetti per ripartire. Abbiamo subito sette gol in 3 gare, questo è un dato da analizzare e su cui lavoreremo, dovremo creare di più e concedere di meno. Oggi abbiamo avuto un buon feedback, non sono del tutto soddisfatto, ora c’è la pausa per migliorare e continuare a migliorarci”.

Foto: sito Udinese