Runjaic: “Ringrazio la società per la fiducia. Stiamo lavorando per essere incisivi con più moduli”

24/07/2025 | 16:58:35

Il tecnico dell’ Udinese, Kosta Runjaic, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro.

Queste le sue parole: “Abbiamo ancora molto tempo, sono passate solo due, tre settimane dal raduno. Sappiamo che materiale a disposizione, la scorsa stagione ha dato dei feedback importanti e stiamo imparando anche da questo lavoro in ritiro, cerchiamo giocatori affamati e che si sposino bene con le idee di gioco dell’Udinese”.

Sul rinnovo: “Sì come vedete sono ancora qui. Sono felice di restare qui, abbiamo giocato una buona stagione, non nel finale, che ha lasciato l’amaro in bocca a tutti, me compreso. So che adesso ci aspettano delle sfide importanti, lavoro in un club d’alto livello come l’Udinese. Abbiamo deciso di continuare un percorso di crescita insieme. Quest’anno vogliamo giocare con più moduli, sia a 3 che a 4, sarà importante però la performance in campo indipendentemente dalla disposizione tattica”.

Foto: sito Udinese