Runjaic: “Rimarrei volentieri all’Udinese. Sarà importante il calciomercato”

09/05/2025 | 16:51:49

L’allenatore dell’Udinese Runjaic ha parlato in conferenza stampa del futuro, soffermandosi sulla possibilità di proseguire il lavoro in Friuli nei prossimi anni: “Siamo a maggio, finirà il campionato e vedremo, ma rimarrei volentieri, non c’è molto da dire. Il focus non è su di me, ma sul mercato, su chi può andare, chi può restare”. Sull’annata vissuta: “Ho iniziato un’annata che è passata in maniera molto rapida. E’ stata ricca, interessante, molto bella” le parole del tecnico verso la sfida contro il Monza già retrocesso.

Foto: Instagram Udinese