Runjaic: “Perso per un errore. Assenze come quella di Solet ti portano a cambiare gli equilibri”

19/09/2026 | 17:27:06

Runjaic ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Cagliari: “Abbiamo perso, questo è lo stato dei fatti. Il calcio si basa sui risultati, siamo molto dispiaciuti di questa sconfitta. Il Cagliari è stato difficile da affrontare, ha difeso basso, anche l’Inter ha fatto un solo gol al Cagliari. Possiamo parlare degli elementi positivi. Abbiamo perso, non convertendo quanto prodotto e subendo un gol su un errore. Non abbiamo perso per la prestazione di Zaniolo, abbiamo perso perchè abbiamo commesso una gravissima ingenuità. Non mi voglio soffermare troppo su chi manca, ma è chiaro che non avere giocatori come Solet e Zaniolo. ti porta a cambiare qualche equilibrio”.

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