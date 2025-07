Runjaic: “Per il post Lucca dobbiamo puntare sul nome giusto, cerchiamo un buon attaccante”

28/07/2025 | 18:20:49

Il tecnico dell’Udinese Kostas Runjaic ha parlato a Sky Sport delle possibili mosse di mercato dei friulani: “Tutti lo stanno cercando, non siamo certo gli unici. Per ora siamo concentrati su Keinan Davies, per portarlo al giusto stato di forma. Nella prima amichevole ha segnato e mi ha colpito. Mi piace il suo comportamento, in campo, fuori e durante gli allenamenti. È un giocatore importante, per noi. Poi non è certo un segreto che stiamo cercando di un buon attaccante, ma finché non arriverà non ha troppo senso parlarne. Dobbiamo essere sicuri di puntare sul nome giusto, su qualcuno che si sappia integrare con il nostro modo di gioco, che si adatti alle nostre necessità. Ci vuol un po’ di pazienza, e anche un po’ di poker face: se non sei contento di qualcosa, continui a lavorare e trasmetti positività”.

Foto: Instagram Udinese