Runjaic: “Cessioni di Lucca e Thauvin? Un’opportunità per chi è rimasto. Su Solet e Pafundi…”

In vista del prossimo match di Coppa Italia tra Udinese e Carrarese, il tecnico bianconero, Kosta Runjaic è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito, le dichiarazioni salienti dell’allenatore tedesco. Sul mercato: “Abbiamo acquistato nuovi giocatori: Bayo, Bertola, Goglichidze, Miller, Piotrowski. Sono buoni acquisti, giovani, di talento e affamati. Hanno qualità, ogni giocatore però ha bisogno di una fase di adattamento e non so dire quanto possa durare. I giovani che sono arrivati penso che piano piano mostreranno le proprie qualità. Mentalità e voglia di applicarsi sono fondamentali per progredire. Il mercato è ancora aperto, magari possiamo rinforzare ancora la nostra rosa in particolare nella fase offensiva, perdendo Lucca e Thauvin abbiamo perso due giocatori molto importanti per l’attacco, questa però è un’opportunità per chi è rimasto e per chi è arrivato per mostrare le proprie qualità. A livello interno stiamo parlando, non posso dirvi nulla di preciso perché non ci sono ancora cose concrete, ma entro la fine del mercato vogliamo completare la rosa, non possiamo neanche escludere che qualche giocatore attualmente in rosa vada via visto che il mercato è ancora aperto. I nuovi arrivati ci hanno convinto subito. Mi ha fatto una buona impressione Goglichidze che ad Empoli ha giocato molto ed è ambizioso, vuole giocare titolare, non possiamo dimenticare Palma, che ha fatto grandi passi avanti. C’è molta concorrenza e non mi precludo nessuna possibilità”. Sulla possibile cessione di Pafundi: “Ha 19 anni, gli è stata data fiducia per la prima squadra già dai 15 anni. È un ragazzo ancora giovanissimo, probabilmente un anno fa non è stata presa la decisione giusta al momento giusto, ha un grande talento negli ultimi sei mesi, è un giocatore di talento, è stato in prestito al Losanna tornando a gennaio non in perfetta condizione. Ha lavorato molto, ha fatto molto in questa preparazione, ha bisogno di lavorare sul suo fisico per essere pronto per la Serie A, penso che la sua migliore posizione sia al fianco di 9 o da 10 dietro due attaccanti”. Su Solet: “Nel calcio non si può escludere in generale nessuna possibilità, siamo però decisi nel mantenerlo e anche a lui farebbe bene continuare un percorso qui ad Udine, ha fatto sei mesi di ottimo livello, con qualche momento no. Un’altra stagione qui gli permetterebbe di alzare ulteriormente il livello, penso in futuro possa avere grandi possibilità, vorrei che per quest’anno resti qui, la società sa quello che voglio e tutti vogliamo che resti qui ancora per una stagione e che sia il leader della nostra difesa”.

