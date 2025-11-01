Runjaic: “Orgoglioso della nostra vittoria. Zaniolo è un ragazzo speciale”

01/11/2025 | 18:07:04

Runjaic ha parlato in conferenza dopo la vittoria contro l’Atalanta: “È stato un pomeriggio magico. Grazie ai nostri ragazzi e alla nostra gente, sono molto felice e orgoglioso penso che abbiamo fatto una partita solida e matura. Continuiamo così. Ogni partita in Serie A è sofferta, l’Atalanta è forte e non aveva ancora perso. Volevamo mettere pressione e tenere la linea difensiva alta ed abbiamo concesso pochissimo essendo compatti. Zaniolo è un giocatore importante e un ragazzo speciale che lavora duro e sa che questa è un’occasione importante per lui per tornare ai suoi livelli. Rimaniamo concentrati sul presente e concentrati su noi stessi. Oggi abbiamo difeso bene e giocato con coraggio e maggiore equilibrio meritando la vittoria. Atta ha un potenziale elevatissimo e sono curioso di scoprirlo anche io”.

foto sito udinese