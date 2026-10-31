Runjaic: “Non sta a me decidere se sono in grado di cambiare la situazione, io resto lucido”

31/10/2026 | 20:32:28

Le parole di Kosta Runjaic in conferenza stampa: “Dovevamo difendere molto meglio nei gol subiti, è stato troppo semplice per gli avversari, anche Palma si è ritrovato contro un avversario molto più esperto ed è andato in difficoltà. Difficile poi valutare il secondo tempo, potevamo anche riaprirla ma non ci siamo riusciti. Una serata nera per noi, dobbiamo reagire. Lavorare tutti assieme, rimango molto lucido. So che possiamo cambiare la situazione ma non sta a me decidere se mi sono ancora in grado. Stiamo subendo troppi gol e non abbiamo trovato una soluzione. Ovviamente quando si perde non è semplice affrontare le analisi”.

foto sito udinese