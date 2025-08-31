Runjaic: “Non puoi pensare di difenderti e basta con l’Inter. Mercato? Vediamo cosa ci offrirà”

31/08/2025 | 23:13:14

Kosta Runjaic ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro l’Inter a San Siro: “Noi ogni giorno lavoriamo in allenamento. Dopo l’ultima stagione, mi sono accorto dove potevamo migliorare e Atta era uno con più potenziale, ora è diventato sicuramente più pericoloso. Ci aspettiamo da lui proprio questo, deve cercare la porta con più insistenza. Se giochi solo passivamente e ti difendi solamente, la loro qualità esce di più. Non è pensabile difendersi per 90 minuti con squadre organizzate come l’Inter, nel primo tempo quindi abbiamo alzato il baricentro. Nella ripresa per noi è stato molto più difficile e ci siamo rintanati nella nostra metà campo, difendendoci in trincea con un’attenzione alta e una difesa infernale. Mancano poche ore, ci sono persone che lavorano quotidianamente. Vediamo cosa ci offrirà il futuro”.

Foto: Instagram Udinese