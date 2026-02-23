Runjaic: “Non ci aspettavamo la ricaduta di Solet. Davis ci manca”

23/02/2026 | 23:21:23

Il tecnico dell’Udinese Kosta Runjaic ha parlato a DAZN dopo la sconfitta con il Bologna: “Davis? Sicuramente ci manca, è un calciatore importante. Zaniolo è reduce da un infortunio al ginocchio, oggi il livello della sua prestazione. C’è stato migliore rispetto alla settimana scorsa. Per noi Davis è un calciatore di qualità, importante. Ci manca, ma per evitare di perdere dobbiamo evitare di commettere gli errori commessi con Sassuolo. Abbiamo dovuto sostituirlo molto presto. Non ci aspettavamo questa ricaduta”.

foto insta runjaic