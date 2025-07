Runjaic: “Nel precampionato non contano i risultati, ma i progressi”

26/07/2025 | 21:11:40

L’Udinese vince 3-0 il test amichevole contro il Qatar: a segno Davis al 25′, Bravo ed Ekkelenkamp ad inizio ripresa. Al termine del match, il tecnico dei friulani, Kosta Runjaic ha commentato la prestazione dei suoi ai canali ufficiali del club.

“Sono soddisfatto di questa partita” – le sue parole – “. Ogni test è importante in questa fase della stagione anche se oggi l’avversario non era così forte ma aveva, comunque, ottimi giocatori. Siamo stati bravi a segnare e a non concedere gol. In precampionato non contano i risultati ma i progressi, tuttavia il successo è importante per la testa”.

Poi ha aggiunto: “È la mia seconda annata qui, dobbiamo continuare concentrati sul lavoro quotidiano e sistemarci nel day to day, lavorando sui dettagli. Io cerco di concentrarmi su questo e sulla comunicazione con la squadra. Tutto il resto arriverà”.

foto: instagram Udinese