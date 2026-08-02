Runjaic: “Mercato? Ci aspettiamo qualcosa sia in entrata che in uscita”

02/08/2026 | 22:30:17

Il tecnico dell’Udinese Kosta Runjaic ha parlato ai canali ufficiali del club friulano: Sono state settimane di duro lavoro, cerchiamo sempre di dare il massimo. Di certo non è stato ottimale allenarsi senza Maduka nelle ultime settimane e senza il secondo portiere in termini di lavoro sulla connessione della squadra e di scelta della formazione. Chiaramente aspettiamo delle mosse di mercato in entrata e in uscita ma noi diamo tutto. Nel calcio in generale ogni stagione è una storia a se e noi diamo il meglio di noi stessi ogni giorno”.

foto sito udinese