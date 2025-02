Runjaic: “Lucca? Un giocatore non può fare di testa sua. Pagherà, ma la questione è risolta”

Il tecnico dell’Udinese, Kosta Runjaic, ha parlato a Sport1 , tornando sull’episodio che ha visto protagonista lo scorso weekend il suo attaccante Lorenzo Lucca.

Queste le sue parole: “Guardate le immagini, sono stato calmo per tutto il tempo. Dovevo ancora reagire… Non è possibile per un giocatore decidere da solo. Così l’ho sostituito, ma lo ha calciato comunque perfettamente”.

Cosa l’ha spinta a decidere per la sostituzione? “Lo stesso Lucca ha citato il ritornello di una canzone italiana per spiegarsi. Una bellissima tra l’altro, di Lucio Corsi. Un’intuizione tardiva, ma importante”.

I compagni erano arrabbiati con lui? “Penso che i ragazzi abbiano reagito con calma a questa situazione inaspettata. Era importante anche che continuassero a giocare concentrati dopo l’1-0 e la sostituzione. L’atmosfera sugli spalti e in campo era esplosiva”.

Quando un giocatore ha fiducia in se stesso è positivo.

“Sì, ma una squadra può avere successo solo se tutti seguono le regole. Penso che ora sia chiaro a tutti. Di solito cerco di risolvere le situazioni difficili con calma ed empatia. Ma lavoro con 25 giovani uomini e ci sono sempre momenti critici in cui devo ricordare in modo chiaro e incisivo a ciascuno gli obiettivi comuni. È importante risolvere tali situazioni in modo tale che non rimanga alcun risentimento”.

Quindi ne ha parlato alla squadra?

“Naturalmente, tutti i soggetti coinvolti hanno parlato tra loro. Abbiamo avuto la discussione necessaria nello spogliatoio e ho anche fatto l’annuncio necessario: ora è tutto fatto e spolverato. Un dettaglio, niente di più. La questione è risolta”.

L’esperienza al Legia: “Ho assunto la guida del Legia nel momento in cui versava nella peggiore situazione sportiva degli ultimi decenni: la stagione precedente erano scesi al decimo posto nell’Ekstraklasa. Arrivammo subito secondi, vincemmo la coppa e festeggiammo notti magiche in Europa nella nostra seconda stagione, di cui la gente parla ancora oggi. Abbiamo battuto l’Aston Villa, ribaltato le sorti della partita contro l’Austria Vienna nei minuti di recupero e vinto una partita simile a una finale contro l’AZ. In questi sette anni si è sviluppato un legame autentico con il calcio polacco: oggi guardo ancora più spesso le partite del campionato polacco a Udine”.

