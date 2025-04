Runjaic: “Lucca deve fare esperienza. Anche oggi i ragazzi ci hanno messo anima e cuore”

Kosta Runjaic, allenatore dell’Udinese, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta per 1-0 contro il Genoa: “Deve fare esperienza, è un ottimo giocatore, è giovane, ma deve fare meno falli. Doveva segnare, in certe situazioni deve sicuramente migliorare”.

Poi ha proseguito: “Ci sono mancate le grandi occasioni. Sullo 0-0, avessimo avuto la fiammata saremmo andati a segnare, ma è questo che ci sta mancando”.

Sul cambio dopo i 40 punti: “Assolutamente no, non è andata così. Sono state partite differenti, contro l’Inter in tanti perdono. Sicuramente c’è voglia di continuare nella testa dei giocatori, anche oggi ci hanno messo cuore e anima”.