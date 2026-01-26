Runjaic: “L’Europa? Sarei contento di arrivare a metà classifica. Davis influenzato dagli infortuni”

26/01/2026 | 23:20:52

Il tecnico dell’Udinese Kosta Runjaic ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro il Verona: “Sono molto felice per la squadra, una prestazione di buon livello dall’inizio. Possiamo giocare meglio, ma non era facile soprattutto nel primo tempo, il Verona è una squadra che si difende bene, agisce bene in contropiede. Ma abbiamo saputo controllare la gara, giocando con più determinazione e in certi momenti con ottima qualità. Una vittoria meritata e molto importante. Sono felice per squadra e tifosi, era un derby e vincere qui non era facile. Davis? E’ il suo record stagionale sette gol, ovviamente i problemi fisici costanti hanno influenzato la carriera. Ha un buon sinistro, buona velocità, buona progressione. L’Europa? Se dovessimo arrivare a metà classifica sarei contento”.

foto x udinese