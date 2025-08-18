Runjaic: “La squadra ha fatto bene. Mercato? Mi aspetto 2-3 innesti, soprattutto in attacco”

18/08/2025 | 23:41:47

Kosta Runjaic, allenatore dell‘Udinese, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria in Coppa Italia contro la Carrarese.

Queste le sue parole: “Faccio in primis i complimenti alla squadra, una gara importante, davanti ai nostri tifosi e contro un avversario dallo stile di gioco interessante. Quando hanno avuto la possibilità hanno fatto girare bene palla muovendosi molto e cercando di crearci grattacapi. Ho apprezzato questo stile di gioco, ci ha dato molto da fare la Carrarese e la gara è stata interessante. Poi bisogna dire che è stato bello su questo nuovo prato, penso valga anche agli avversari. Abbiamo concesso tranne che a fine partita, commettendo un paio di errorini. Era chiaro fin da inizio gara che avremmo avuto più possesso palla, contro una squadra che avrebbe tenuto la linea difensiva bassa. Siamo riusciti ad aprire la difesa avversaria con la giocata di Atta, poi nella ripresa non siamo stati sempre pericolosi come avremmo potuto, è stato un test importante, poi domani e nei prossimi giorni analizzeremo la gara nei dettagli. Abbiamo vinto 2-0 con i gol di Atta e Iker Bravo, sta migliorando, in preparazione ha già segnato e Iker sta facendo bene anche in allenamento, sta confermando i suoi progressi. Ora abbiamo qualche giorno per preparaci alla gara contro l’Hellas Verona. Dobbiamo continuare a lavorare su alcune cose, ma è stato bello vincere, domani avremo una mini partitella per far giocare chi oggi non è sceso in campo, poi penseremo al Verona”.



Atta e Iker Bravo saranno punti fermi della squadra? “Non vi do previsioni precise, sappiamo che giocatori siano e che qualità hanno, Atta è un 2003, Iker Bravo è molto giovane. Bisogna vedere la loro evoluzione e devono migliorarsi di settimana in settimana. Non è stata una partita semplice, lo sapevamo, ma siamo riusciti a vincere, siamo soddisfatti. Bisogna restare però concentrati e questi sono giocatori che potranno giocare anche titolari, ma nel calcio può succedere di tutto, non so saranno sempre titolari o meno”.



I ragazzi soffrono ancora i carichi?

“Penso sia normale non essere al 100% a fine preparazione, anche fine settimana scorsa i carichi sono stati pesanti. Le prime gare sono importanti ma bisogna prepararsi per tutta la stagione, stiamo affrontando un processo, servono 7-8 partite per raggiungere una forma ottimale. Non ho visto però particolari problemi di forma”.

L’esordio di Piotrowski:

“E’ un ottimo ragazzo, ha lo spirito giusto, era un po’ agitato per l’esordio in Italia oggi, ha bisogno di un determinato periodo di adattamento per adattarsi alla Serie A e al campionato”.



Sugli obiettivi: “Lasciamoci sorprendere, come detto pregara, noi siamo aperti ad accogliere 2-3 giocatori in particolar modo in attacco. Arriverà ancora qualcuno, stiamo osservando la situazione del mercato, abbiamo una linea precisa a livello interno. Vogliamo rafforzare in maniera mirata questa rosa, vedremo cosa riusciremo a fare ma sono ottimista”.

