Runjaic: “La Juventus ha meritato di vincere, è molto forte. Non riusciamo a competere con loro”

14/03/2026 | 23:01:53

Kosta Runjaic ha parlato a Sky Sport: “La Juventus ha giocato meglio, ci mancava la qualità in alcuni momenti della partita. Abbiamo avuto occasioni, il calcio non è fatto soltanto di gioco, è fatto anche di saper cogliere queste opportunità. Abbiamo avuto delle possibilità con Atta Il primo tempo, quando poteva dare il pallone dietro a Zaniolo e anche altre situazioni, una è stata importante e altre situazioni. La Juventus comunque è una squadra molto forte, Ha meritato di vincere, ha giocatori top soprattutto sugli esterni. Hanno grandi ali, hanno confermato il loro livello di qualità e noi in questo preciso momento non riusciamo a competerlo. Ora come si riparte? Non c’è bisogno di motivare la squadra”.

foto x udinese