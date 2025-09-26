Runjaic: “La Coppa Italia mi ha permesso di valutare chi ha giocato meno. Avere alternative valide è fondamentale”

26/09/2025 | 16:10:26

Kosta Runjaic, allenatore dell’Udinese, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Sassuolo.

Queste le sue parole: “Sicuramente il Sassuolo è una buona squadra, sono saliti in Serie A facendo molto bene in Serie B. Giocano bene, hanno una buona fase di possesso, sappiamo quanto sia difficile giocare in trasferta con una neopromossa, quanto siano importanti i punti in palio per entrambe. Siamo riusciti a passare il turno, dobbiamo migliorare sugli errori individuali. Contro il Palermo abbiamo fatto meglio rispetto a quanto visto con il Milan, potevamo fare più gol, sono soddisfatto di chi è sceso in campo, in una stagione c’è bisogno di tutti, noi vogliamo avere costanza, abbiamo bisogno di tutti, anche dei nuovi arrivati, li ho visti per la prima volta in gara ufficiale e avere alternative è importante. Adesso devo fare le dovute riflessioni per la prossima partita”.



Ehizibue è al centro delle critiche dopo l’errore con il Milan, per lei però è un giocatore importante:

“E’ un ragazzo che ha sempre fatto buone prestazioni, a livello offensivo potrebbe dare di più, ma il giocatore ha sempre fatto il suo. Ci aspettiamo da tutti di più, contro il Milan ha fatto meno bene rispetto ad altre volte, ma non è dovuto alla difesa a 3 o a 4, ma alla passività mostrata in alcuni momenti, commettendo alcuni errori. Le sconfitte però possono darci una spinta in più. Sappiamo che il Sassuolo ha qualità, non dovremo commette ingenuità, questo è fuor di dubbio. Dovremo essere attenti e lo sappiamo, vedremo se giocheremo a 3 o a 4, ognuno può avere la propria opinione. Quando si vince di solito non si cambia, però fin dall’inizio abbiamo lavorato con l’idea di portare entrambi i moduli, noi possiamo giocare anche a 4, loro giocano con il 4-3-3, potremo cambiare di nuovo il nostro sistema di gioco, perché no?”.

Iker Bravo è partito per il Mondiale e ora si è fermato Buksa, fiducia a Zaniolo o valuta alternative?

“Possiamo cambiare sistema di gioco giocando con due sistemi, ma anche inserire giocatori diversi tra le linee. Zaniolo ha fatto una buona partita con il Palermo, ma deve migliorare ancora, ha dato alcuni segnali del suo talento, si è mosso molto, è pronto per giocare contro il Sassuolo, ma non è una seconda punta classica come Bayo, che però non sarà a sua volta a disposizione. C’è anche Gueye, abbiamo visto che sa già come muoversi sul campo, anche lui potrà scendere in campo in Serie A”.



Palma ha già mostrato grande maturità:

“Ha mostrato grande maturità nelle partite ha giocato in stagione, purtroppo dopo la Carrarese ha avuto un piccolo infortunio, ma quando è tornato ha giocato molto bene. Non bisogna però dare per scontato un processo di crescita, così come non è scontato che dopo un infortunio un ragazzo di 17 scenda in campo bene contro un avversario di livello. In allenamento gli abbiamo mostrato dove nel primo tempo poteva fare anche meglio, ma in generale la gara è stata buona, ha difeso bene provando anche a costruire gioco. Non lo farò giocare solo per raccogliere esperienza, in ogni gara schiereremo un giocatore se convinti che ci possa aiutare. Contro il Palermo diciamo che si è autosponsorizzato bene. Per i giovani è importante avere una stagione costante, se i giovani mostreranno passi avanti continui li faremo giocare, sempre tenendo il focus sulla squadra, che è più importante dei singoli. Palma già l’anno scorso ha preso la strada giusta, purtroppo con alcuni problemini fisici. E’ un ragazzo tranquillo, ma molto concentrato, attento e presente sul campo da gioco, è bello averlo”.



Sava ultimamente è parso in difficoltà, ha recuperato fiducia dopo la Coppa?

“Sì contro il Pisa ha fatto un errore evidente, rompendo anche un po’ l’equilibrio della squadra nel primo tempo, visto che il portiere è il primo che deve dare sicurezza alla fase difensiva. La squadra ne ha risentito, ne abbiamo parlato, lo ha capito, contro l’Inter però ha giocato molto bene, aprendo bene il gioco con i piedi. Devono essere i giocatori a valutare al meglio se giocarla dal basso o lanciarla lunga, abbiamo Davis, Buksa, ragazzi che possono prendere anche un lancio lungo. Non è bello se un portiere trasmette insicurezza, ma lui ha tutta la mia fiducia, contro il Palermo ha fatto bene quando chiamato in causa, ora ha un’occasione di dimostrare di essere sicuro, come in tante altre gare, a volte ha fatto qualche errore ma sono sicuro che continuerà a migliorare”.

Foto: sito Udinese