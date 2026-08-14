Runjaic: “Kristensen ci mancherà, ma era probabile che partisse. Goglichidze? Niente di grave”

14/08/2026 | 17:16:58

Il tecnico dell’Udinese Kosta Runjaic ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Padova: “Kristensen? Lui è stato un riferimento della nostra squadra, ci mancherà. Era probabile partisse. Adesso dobbiamo concentrarci sulla crescita dei nostri ragazzi, affinché siano i nuovi Perez, Bijol, Kristensen. Vedremo come miglioreranno, ma io sono ottimista. Vedo che hanno grande voglia di migliorare. Tutti a disposizione? Okoye e Unai Gomez ci saranno. Chakvetadze e Zanoli no. Goglichidze ha avuto una botta in allenamento ieri, niente di grave, vedremo. Gli altri ci saranno tutti”.

foto sito udinese