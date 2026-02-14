Runjaic: “Kamara torna settimana prossima. Piotrowski è pronto”

14/02/2026 | 15:08:15

Il tecnico dell’Udinese Kosta Runjaic ha parlato in conferenza alla vigilia del Sassuolo: “Kamara? Se tutto andrà bene ricomincerà ad allenarsi in gruppo settimana prossima, ora si sta allenando individualmente. Non so dire al 100% se tornerà settimana prossima. Piotrowski è pronto, si è allenato in settimana, lo abbiamo tutelato a Lecce non portandolo con noi. Sono contento che sia tornato a disposizione. noi però dobbiamo giocare meglio con il possesso palla, ci serve una buona costruzione di gioco, è il nostro obiettivo fin da quando sono arrivato. Il Lecce ha avuto più possesso palla di noi, che conta il giusto, ma l’importante è giocare come vogliamo noi”.

foto x udinese