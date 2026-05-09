Runjaic: “Insulti a Davis? Non so come commentare, avremo occasione di discuterne”

09/05/2026 | 17:57:42

Runjaic ha parlato a DAZN dopo la vittoria di Cagliari soffermandosi anche sul caso Davis: “Non so come commentare quello che ho visto nel finale. La partita è stata molto bella, ma non ho capito bene cosa sia successo. Keinan Davis è un grande atleta, credo che avremo occasione per parlare di quanto successo, ma non so di più. Preferisco parlare di una partita che è stata molto interessante”.

foto sito udinese