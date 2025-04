Runjaic: “Il nostro obiettivo è non perdere più”

Intervento ai microfoni di Dazn, il tecnico dell’Udinese, Konsta Runjaic, ha così parlato dopo il pareggio per 0-0 contro il Bologna: “Non solo per il team, ma per tutti. Per i nostri fan, per il club, per i giocatori, per la squadra. Penso che negli ultimi cinque giochi non abbiamo giocato così male. Abbiamo avuto un po’ di sconfitto, non abbiamo sconfitto i gol. I gol, in qualche modo, sono gli stessi come la prima metà. Abbiamo avuto alcune possibilità, ma infatti non abbiamo sconfitto. Il calcio sta andando in un modo diverso. Oggi non sembra una vittoria, ma sembra un bel pareggio. È importante non solo per la squadra, ma per i tifosi, per il club, per i giocatori e per lo staff. Tornando alle cinque sconfitte, non sempre abbiamo giocato così male. Siamo stati anche un po’ sfortunati, un po’ come nel primo tempo in cui abbiamo avuto diverse occasioni. Però il calcio va in direzioni sempre differenti. Oggi alla fine è un pareggio importante per l’Udinese.”

Sulla prestazione di Davis: “È molto buona. Ha giocato più minuti di quanto ci aspettavamo e ha sperato di poterlo mettere in condizione per segnare nelle ultime partite.”Speriamo di rimanere in forma fino alla fine della stagione. E sicuramente ci aiuterà a trovare i gol.

Infine: “Il nostro obiettivo è non perdere più e poi vedremo se riusciremo a raggiungere il massimo. Ci sono quattro partite da giocare, dobbiamo confermare la nostra prestazione da oggi e farlo meglio nella prossima gara, cercare di vincere. Per quanto riguarda le condizioni di Ekkelenkamp in campo, è presto per avere una valutazione, ma è un problema di natura muscolare. L’obiettivo per queste ultime quattro partite è intanto non perdere e ricominciare a segnare, insomma, a chiudere nel migliore modo possibile”.

