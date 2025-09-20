Runjaic: “Il Milan è a un livello superiore, commessi troppi errori. Zaniolo? Serve tempo”

20/09/2025 | 23:29:30

Il tecnico dell’Udinese Kosta Runjaic ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta contro il Milan: “Su tutti gli aspetti il Milan è a un livello superiore. Il nostro piano tattico andava bene, abbiamo fatto errori sia con la difesa a 3, sia con quella a 4, c’entrano anche tanto le individualità. Sulla corsia di destra c’era un corridoio incredibile, spesso andavano due contro uno e questi errori non puoi permetterteli contro di loro. Sapevamo come giocano e quali fosse il loro tipo di idea sulla partita. Qualcosa non è andato. Zaniolo? Sono felice di lui. Per migliorare è un bene ci sia la partita contro il Palermo in Coppa Italia perché ci sono giocatori come Zaniolo, ma non solo, anche Zanoli e Miller, che ha fatto oggi il suo debutto, che hanno bisogno un po’ di tempo per adattarsi al gioco, ma anche alle condizioni del campionato. Non ci sono amichevoli, c’è la Serie A… Sono soddisfatto anche del suo atteggiamento, qualcosa di buono abbiamo visto anche oggi. Ora si pensa alla prossima partita, ho preso spunti da questa sconfitta. Ekkelenkamp prima o poi dovevamo provarlo, ma la verità è che oggi abbiamo giocato contro una squadra fortissima, ben organizzata, che ha giocatori di esperienza”.

FOTO: Sito Udinese