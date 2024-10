Runjaic: “Il Lecce è una squadra con buoni giocatori. Thauvin? Valuteremo all’ultimo”

Kosta Runjaic, tecnico dell’Udinese, è intervenuto in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti in vista della gara casalinga di domani contro il Lecce. Qui di seguito le sue dichiarazioni.

La sfida col Lecce: “Abbiamo lavorato in maniera attenta, con grande focus. Abbiamo perso le ultime due partite, ora cercheremo con tutte le nostre forze di trovare altri punti. Non vogliamo nasconderci, contro l’Inter in alcuni tratti abbiamo giocato bene, ma sappiamo bene che c’è da migliorare. Dovremo giocare in maniera costante, mettendo sul campo energia fornendo in generale una buona prestazione per trovare i tre punti, è il nostro obiettivo. Sappiamo che sarà una gara diversa rispetto a quella con l’Inter, il Lecce è squadra con buoni giocatori, che sa mettere in difficoltà gli avversari. Sono contento di poter contare sui nostri tifosi”.

Gli infortunati: “Giannetti rientra, così come Kamara. Non ci sarà Kristensen. Payero ha subito un brutto fallo, ha il piede gonfio ma per fortuna non c’è nulla di rotto, siamo stati fortunati, aveva una ferita molto profonda. Speriamo possa essere di nuovo a disposizione per il Cagliari. Sanchez è con noi ogni giorno ma serve ancora un po’ di tempo, ora inizierà gli esercizi di corsa poi farà qualche esercitazione con la squadra, non do tempi precisi sennò i medici si arrabbiano (ride ndr), ma serviranno ancora 3-4 settimane, non vediamo l’ora di riaverlo nel gruppo”.

Thauvin: “Decideremo solo domani, ha subito una contusione dolorosa, due giorni dopo la partita non ha potuto allenarsi”.

Il partner di Lucca: “Ci sono tante possibilità attuabili. Non so se farò giocare assieme Davis e Lucca perché poi dobbiamo pensare anche ai cambi e non hanno mai giocato assieme in coppia praticamente. Davis non ha i 90 minuti e non deve neanche farli visto lo storico della scorsa stagione, sta crescendo di settimana in settimana e lo ha dimostrato contro l’Inter, dove ha giocato 60 minuti, non bisogna sovraccaricarlo. Abbiamo diverse combinazioni possibili con Brenner e Iker Bravo, però in futuro Lucca e Davis potrebbero giocare anche assieme”.

Foto: Instagram Udinese