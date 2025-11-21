Runjaic: “Iker Bravo ha grandi qualità, ma deve parlare di meno”

21/11/2025 | 16:09:25

Runjaic ha parlato in conferenza anche del caso Iker Bravo, che ha lamentato lo scarso minutaggio con l’Udinese:”Iker ha grande talento e ha ambizione, l’anno scorso ha cominciato a mettere in mostra le sue capacità. Quest’anno con il Pisa ha segnato il gol vittoria. È normale che in alcuni momenti non sia contento. Non si viene convocati così dalla Spagna, ha talento ed è bravo ma deve parlare meno e pensare a giocare”.

foto insta udinese