Runjaic: “Ho qualche dubbio sul gol annullato a Kabasele. Ma sono un allenatore, non un arbitro”

Kosta Runjaic, tecnico dell’Udinese, analizza ai microfoni di DAZN la sconfitta di misura nella sfida contro il Milan: “Ho qualche dubbio solamente sull’episodio del gol annullato a Kabasele ma non sono un arbitro, sono un allenatore. La responsabilità della decisione è dell’arbitro, adesso non ha senso discutere di questo. Ormai è andata così”.

Sulla prestazione: “Non sono soddisfatto della prestazione soprattutto all’inizio della partita, nella prima mezz’ora il Milan giocava meglio di noi. Poi con l’uomo in più le cose sono andate meglio ma non è facile far circolare la palla quando una squadra si difende così bassa. Abbiamo creato tante occasioni, potevamo fare meglio e tornare a casa almeno con un pareggio”.

Sulla crescita di Lucca: “È un giovane attaccante, che è molto ambizioso e ha bisogno di tempo per dimostrare le sue potenzialità. Noi lo supportiamo per farlo crescere ancora”.

Foto: Instagram Udinese