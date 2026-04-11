Runjaic: “Grandissima partita, non perfetta. Davis? Speriamo non sia niente di grave”

11/04/2026 | 20:22:46

Runjaic ha parlato a DAZN dopo la grande vittoria di San Siro contro il Milan: “Con almeno due punti in più la stagione diventa migliore rispetto all’anno scorso, peccato per l’infortunio di Davis che stava bene, speriamo non sia niente di grave. Atta ha giocato mediano, quando gli ho detto di spostarsi avanti era contrariato ma ha fatto gol. Zaniolo forse era pronto per giocare anche di più minuti, però dovevo fare delle scelte. Sono in primis molto felice, una grandissima partita, quella perfetta però non esiste, siamo lontani dalla perfezione. Una gara compatta e grintosa”.

foto x udinese