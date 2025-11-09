Runjaic: “Gara coraggiosa. Risolta dagli episodi”

09/11/2025 | 22:12:39

Kosta Runjaic, allenatore dell’Udinese, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro la Roma.

Queste le sue parole: “Abbiamo giocato una buona partita, coraggiosa, con molto possesso e delle occasioni da gol. Sfortunatamente c’è stato questo calcio di rigore, che ha fatto la differenza. Nel secondo tempo abbiamo concesso un gol facile, Zaniolo ha avuto la possibilità di riaprirla ma non l’abbiamo sfruttata”.

Come ha visto Zaniolo? “Ha lottato molto e bene, non è facile giocare contro una squadra come la Roma che è prima in tante statistiche. Poteva segnare questo gol, ma non importa. Abbiamo cercato di fare del nostro meglio, ci abbiamo provato fino alla fine. Nell’intervallo ho chiesto ai ragazzi di dare il meglio, non ci aspettavamo di avere tutto questo possesso palla nel primo tempo”.

Foto: sito Udinese