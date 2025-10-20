Runjaic: “Felici per Zaniolo. Il gol incassato dopo 4 minuti ha compromesso la partita”

20/10/2025 | 23:43:14

Kosta Runjaic, allenatore dell’Udinese, ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro la Cremonese.

Queste le sue parole: “Subire gol dopo 4 minuti complica molto le partite e lo abbiamo pagato nel primo tempo, abbiamo affrontato un avversario con interpreti di grande esperienza e ci hanno messo in difficoltà. Nella ripresa le squadre si sono allungate, noi abbiamo ottenuto il pareggio ed entrambe abbiamo avuto le occasioni per portarsi in vantaggio. Proprio per questo ritengo che nessuna delle due meritasse di perdere e che il risultato sia corretto. 3-5-2? In preparazione abbiamo spesso provato la difesa a quattro, ma ci sono state delle situazioni da correggere e quindi mi sento più sicuro con questo nuovo atteggiamento tattico. Ci sono calciatori giovani che devono crescere e non abbiamo a disposizione Kristensen che è un giocatore importante. Zaniolo? Sappiamo tutti che è un giocatore molto importante per noi e sono soddisfatto di come si sia calato nella nostra realtà. In settimana lavora con applicazione, non è ancora al suo livello abituale e stiamo facendo di tutto per aiutarlo a crescere”.

Foto: X Udinese