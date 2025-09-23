Runjaic: “Felice per la qualificazione, arrabbiato per il gol subito. Zaniolo? Sta crescendo”

23/09/2025 | 21:25:46

Kosta Runjaic, allenatore dell’Udinese, ha parlato a Mediaset dopo la vittoria sul Palermo in Coppa Italia.

Queste le sue parole: “Volevamo passare il turno e ci siamo riusciti. Sappiamo che il Palermo è una realtà di Serie B ma molto forte, che punta molto sulle seconde palle tenendo la linea alta. Abbiamo inizialmente avuto qualche difficoltà ma poi siamo riusciti a mettere la gara sui nostri binari. Sono contento che Zaniolo sia riuscito a segnare, ha mostrato segnali della sua classe. Sappiamo però che può fare ancora molto di più. Miller è un grande talento e sta cominciando a mostrarci cosa può fare. Anche per Lennon vale il periodo di adattamento, il Palermo gioca con la stessa fisicità della Serie A, è stata gara dura e bisogna saper soffrire. Mi sarebbe piaciuto chiudere la gara 3-0, fino all’ultimo ho cercato di restare sotto tensione e ho cercato di trasmetterla, ma nel finale siamo calati e abbiamo concesso il gol al Palermo. Fa sempre bene dopo una sconfitta in casa vincere la gara seguente, è il primo successo in casa e voglio che il nostro stadio diventi un fortno, vogliamo essere avversario scomodo per tutti, abbiamo passato il turno. Ora recupereremo le energie. Buksa dopo lo scontro testa contro testa ha perso sangue, ha voluto provare a continuare ma dopo un po’ ho preferito toglierlo per cautela. Domani faremo un ulteriore check medico, speriamo ci sia a Sassuolo”.



Miller già in gol:

“Ha grandi doti a livello tecnico e di corsa, sa giocare molto bene con il pallone tra i piedi, oggi si è trovato nel posto giusto per segnare. Non ci si concentra su una sola fase, ci si concentra su tutto e secondo me Miller può coprire tante posizioni in campo, mediano, mezzala forse anche trequartista per la visione che ha. Sono contento per la prestazione e di avere ragazzi di questa qualità. Palma per citare un altro giovane ha giocato una prestazione molto solida, spero che non abbia ulteriori infortuni, è importante per ragazzi così giovani, oggi non era facile e ha gestito al meglio la gara”.



Zaniolo, Miller e Atta potrebbero giocare insieme?

“Perché no, i giocatori di qualità è sempre bello farli giocare, ma dobbiamo avere la giusta struttura per supportare tutti. Zaniolo deve raggiungere il top della forma e può farlo migliorando di settimana in settimana”.

Zaniolo tra quanto sarà al top?

“Non so dare una tempistica specifica, bisogna giocare in maniera intensa sempre anche senza palla e le squadre forti pressano molto gli avversari, serve quindi una condizione eccellente. Lui non parte da 0, attraverso le partite e gli allenamenti si alzerà il livello riducendo le fasi in cui deve tirare il fiato, quando avremo capito il suo limite fisico capiremo come superarlo”.



Zaniolo spesso sulla destra, indicazione sua?

“Non ha giocato propriamente sulla fascia destro, però tende a muoversi verso quella zona. Ci sono dei principi di gioco da mettere sul campo poi però a livello offensivo i giocatori sono abbastanza liberi, è un grande ragazzo e sappiamo che dobbiamo lavorare ancora di più con lui affinchè tutto funzioni. Vi sono gare come contro il Milan dove il pallone lo terremo meno e quindi bisognerà dare tutto anche a livello difensivo, oggi il gol preso mi fa un po’ di rabbia, non avremmo dovuto subire quel corner, visto che in precedenza invece stavamo per fare il terzo gol. Passare il turno era importante, ora ci sarà in Coppa la Juventus ma c’è tempo prima di quella gara”.

Foto: sito Udinese