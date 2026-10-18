Runjaic: “È stata la prestazione peggiore da quando sono qui. Ne sono responsabile, anche delle altre sconfitte”

18/10/2026 | 15:14:09

Il tecnico dell’Udinese, Kosta Runjaic, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita persa contro il Lecce. Queste le sue parole:

“È stata la prestazione peggiore da quando sono qui, abbiamo perso i duelli a livello fisico, non siamo stati intensi nel gioco. Ne sono responsabile ma non solo di questo, anche delle altre sconfitte. Oggi bisogna concentrarsi su una prestazione assolutamente negativa, non su altro. Oggi tutta la squadra, tranne Davis e Alaba nella prima frazione di gioco, non ha mostrato il suo gioco, forse anche Okoye possiamo toglierlo dal conto negativo. Si vince e si perde insieme, so quale sia la situazione, non mi aspettavo questo e bisogna chiedersi perché. Mi sento ovviamente in grado di risollevare questa squadra, negli ultimi decenni l’Udinese ha vissuto momenti simili, sono molto dispiaciuto per il nostro pubblico però così è il calcio, gli avversari festeggiano”.

Foto: sito Udinese