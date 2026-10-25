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Runjaic: “Dobbiamo riuscire a tenere la porta inviolata, la sensazione è che su ogni tiro possiamo prendere gol”

26/10/2026 | 00:02:17

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Il tecnico dell’Udinese, Kosta Runjaic, ha parlato in conferenza stampa al termine del match perso contro il Milan. Queste le sue parole:
“Oggi ho visto una squadra viva, che deve lavorare chiaramente, rispetto alla gara contro il Lecce però la strada è più giusta. Abbiamo subito gol subito favorendo un avversario che ha esperienza e qualità. Entrare così in partita chiaramente è più difficile, il Milan occasioni simili sa sfruttarle. Abbiamo avuto delle chance per renderci pericolosi, però non siamo riusciti a trasformarle. Il Milan poteva segnare un paio di gol in più, fosse andata come doveva però non era impossibile andare all’intervallo in parità e poi giocarcela nella ripresa. La prossima con il Parma? Vogliamo vincere ogni partita. Dobbiamo riuscire in primis a tenere la porta inviolata, la sensazione è che su ogni tiro possiamo prendere gol. Ora giochiamo subito a Parma e poi riceviamo la Roma. Anche in gare come quella di stasera ci sono cose positive, Zaniolo è rientrato bene, avrà più minuti a Parma se non ci saranno intoppi. Davis e Piotrowski sono in crescita, Chakvetadze anche sta intraprendendo la strada giusta dopo aver perso la preparazione, Palma ha fatto una bella gara e Kabasele sta tornando ai suoi livelli. Per Parma sarà come una finale, dobbiamo ottenere punti”.
Foto: sito Udinese