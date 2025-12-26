Runjaic: “Dobbiamo riscattare la gara di Firenze. La Lazio viene da una vittoria in 9, non sarà facile”

26/12/2025 | 11:50:34

Alla vigilia della sfida interna con la Lazio, il tecnico dell’Udinese è intervenuto in conferenza stampa per presentare l’incontro e fare il punto della situazione dopo il ko subito a Firenze. Le parole di Runjaic: “Vogliamo riscattarci contro la Lazio, ci aspettiamo tutti una reazione positiva dopo la sconfitta di Firenze, non è possibile che una squadra cambi volto così tra Napoli e Fiorentina, ma sappiamo che gli alti e bassi fanno parte del processo di crescita. Eravamo reduci da una bella prestazione e dobbiamo essere quella squadra lì, non posso garantire il risultato, ma possiamo fare molto meglio in termini di atteggiamento, davanti ai nostri tifosi il cui supporto non è mai mancato. Abbiamo analizzato l’avversario e anche parlato del fatto che si può vincere anche in 10, non bisogna mollare”.

La Lazio: “La Lazio ha vinto contro un Parma in 9 che ha avuto diverse occasioni non sfruttate, così funziona il calcio, gol sbagliato gol subito. Ogni partita fa storia a sè, il problema è che non abbiamo proprio reagito bene. Affrontiamo una grande sfida, una squadra stabile, con qualche assente ma una rosa di qualità e con un tecnico molto esperto, verranno qua per vincere. La Lazio ha grandi obiettivi, conosciamo i loro punti di forza e i nostri. Dobbiamo vedere un’altra Udinese sul campo indipendentemente dall’avversario, la Lazio ha la sua idea di calcio, noi siamo pronti e dobbiamo essere pronti a trasferire sul campo i concetti provati in allenamento. Dopo il rosso a Firenze ci sono mancati i nostri principi di gioco, ci è mancata energia, ci è mancata cattiveria in determinati momenti, ogni ragazzo deve sostenere l’altro, attraverso la maturità dobbiamo fornire una buona prestazione contro la Lazio”.

Foto: sito Udinese