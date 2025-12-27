Runjaic: “Decisioni dell’arbitro? Contento che sia andata così, temevo cambiasse decisione”

27/12/2025 | 21:15:06

Runjaic ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro la Lazio: “Forse è la prima volta da quando sono qui che riusciamo a recuperare una gara nel finale. Per fortuna questa sera siamo riusciti a trovare un gol all’ultimo, anche grazie all’energia dei nostri tifosi. Siamo contenti del pareggio, avremmo voluto vincere ma comunque abbiamo fatto un punto contro un avversario difficile. Ora riposiamo e cominciamo a pensare al Como. L’arbitro ha deciso così, temevo avrebbe cambiato la sua decisione, ma sono contento che il gol sia stato confermato. La squadra si meritava il pareggio. Abbiamo preso gol anche con una dose di sfortuna. Sull’aspetto tattico sappiamo come gioca la Lazio, hanno fatto alcune modifiche rispetto al solito, ma siamo riusciti a prendere le contromisure, purtroppo abbiamo concesso, ancora una volta, una rete”.

foto x udinese