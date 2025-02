Runjaic: “Davis out, Giannetti ed Ehizibue sono a disposizione”

Domenica, alle ore 20:45, andrà in scena il match tra Napoli e Udinese. Una gara molto importante per entrambe le compagini, seppur per motivi completamente differenti. A parlarne, durante la conferenza stampa di rito, è stato Runjaic: “Io credo che il Napoli abbia molta più fisicità di noi. Hanno sempre una percentuale più alta di km percorsi rispetto agli avversari. Sarà importante giocare in maniera intensa e compatta per portare a casa i punti. Davis si è allenato però ha avuto un pochino di raffreddore e spero che che all’inizio della prossima settimana torni con noi e possa essere convocato. Giannetti verrà con noi a Napoli, anche Ehizibue si è allenato e sarà a disposizione. Sava? Ho fiducia in tutti i miei giocatori e lui è un ragazzo diligente, ma deve dimostrare più autorità e presenza in campo. Ci sta lavorando. Ekkelenkamp è un giocatore che ancora deve cresce molto, è duttile, ma a volte lascia la sua posizione e lo fa per dare un contributo alla squadra. Magari potrebbe giocare titolare contro il Napoli. Come si ferma Neres? Non c’è una formula magica per limitarlo, c’è bisogno del lavoro di squadra”.

FOTO: Instagram Udinese