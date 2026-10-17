Runjaic: “Davis e Zanoli domani saranno a disposizione. Zaniolo, Bayo e Gueye assenti”

17/10/2026 | 14:21:30

Le parole del tecnico dell’Udinese Kosta Runjaic in conferenza stampa alla vigilia del Lecce: “Ci troviamo in questa situazione scomoda e dobbiamo essere concentrati al 100%. Dobbiamo prendere le cose allo stato attuale, non volevamo subire 4 sconfitte consecutive, in questi giorni ci siamo posti tante domande. Domani Davis e Zanoli saranno a disposizione, sicuramente potranno darci una mano. Arizala ha avuto una settimana in più per allenarsi, così come Alaba. Purtroppo Zaniolo, Bayo e Gueye non saranno della gara”.

foto sito udinese