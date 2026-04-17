Runjaic: “Davis e Bertola out contro il Parma, Zemura ha bisogno di tempo”

17/04/2026 | 15:15:08

Il tecnico dell’Udinese Kosta Runjaic ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Parma: “Mi sarebbe piaciuto ovviamente avere Davis, ma non ci sarà e ci sono altri ragazzi pronti. Zemura ha bisogno ancora di un po’ di tempo, non ci sarà Bertola. Giocare come contro il Como è una possibilità, i ragazzi sanno cosa c’è da fare. Stiamo attraversando un momento in cui i ragazzi si conoscono meglio e lavorano bene assieme”.

foto sito udinese