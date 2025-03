Runjaic: “Contro l’Inter con realismo ed entusiasmo. Dimentichiamo il Verona”

Kosta Runjaic, tecnico dell’Udinese, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida all’Inter.

Queste le sue parole: “C’è stata la pausa per le nazionali, una parte della squadra si è goduta questo periodo mentre un’altra era in nazionale. Il lavoro è stato un po’ più tranquillo, ma abbiamo fatto molto anche se non erano tutti presenti. Affrontiamo l’Inter che è prima in classifica, domani affronteremo la seduta con tutti i giocatori, Zemura è appena tornato. Sanchez si è infortunato, sono tutti a disposizione a parte lui e ovviamente non sono contento che si sia infortunato, però ci sono anche altri giocatori che possono scendere in campo. Abbiamo una buona rosa per sfidare l’Inter. Thauvin ha bisogno di ancora un pochettino di tempo, durante la settimana ha provato a correre per unirsi progressivamente con la squadra. La situazione sembra buona, ma abbiamo deciso di trattare ancora il suo infortunio. Spero torni la prossima settimana”.

Contro il Verona una brutta prestazione: “Ci stiamo preparando e sappiamo come gioca l’Inter, quali siano i loro meccanismi. Giocano molto bene quando hanno il pallone, una squadra con esperienza, sanno come vogliono giocare, ci prepareremo, il Verona appartiene al passato. Non siamo stati abbastanza creativi nel possesso palla, non abbiamo conquistato molti corner, abbiamo analizzato la gara e sappiamo cosa dobbiamo migliorare. Sicuramente non sarà la stessa gara, dobbiamo fare più possesso palla, ma quando lo abbiamo dobbiamo anche essere più pericolosi negli ultimi minuti. Contro l’Hellas Verona non ci siamo presi dei rischi che era necessario prendere, non è stata però a mio avviso una brutta gara, ma potevamo fare meglio. L’Inter avrà più possesso palla, il nostro obiettivo è dargli filo da torcere senza commettere ingenuità. Abbiamo mostrato alla squadra i gol presi nelle ultime gare contro l’Inter, sono arrivati per ingenuità. Vogliamo arrivare alla gara contro l’Inter con entusiasmo ma anche con il giusto realismo. Vogliamo giocare come vogliamo, senza pressioni, con una buona prestazione a livello di squadra”.

Foto: sito Udinese