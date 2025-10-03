Runjaic: “Contro il Sassuolo ci è mancata la giusta attenzione. Serve migliorare”

Kosta Runjaic, allenatore dell‘Udinese, ha parlato in conferenza stampa soffermandosi in vista della gara contro il Cagliari.

Queste le sue parole: “Ho rivisto tutte le azioni degli avversari, ci è mancata la giusta attenzione, non bisogna mai sottovalutare l’avversario. Sul primo gol del Sassuolo è mancata la giusta cattiveria in difesa, ci è mancato l’ABC nel prendere decisioni giuste, se c’è un lancio lungo e un difensore va di testa i compagni vicino devono andare a coprirlo. Siamo andati sotto in maniera facile, in trasferta e contro una squadra che ha il nostro stesso obiettivo, ovvero di salvarsi facendo un bel campionato in Serie A. Dobbiamo lavorare su queste cose, è un processo di crescita, abbiamo fatto qualche cambio di formazione, con Zanoli a destra e Palma braccetto. Si può dire che avremmo dovuto far giocare un ragazzo con più esperienza, ma ormai la gara fa parte del passato. Spero che impareremo da questi errori, nel calcio possono capitare ma non devono riaccadere questo tipo di errori”.

Lovric come sta? “Era tornato un po’ acciaccato dalla nazionale, ora sta meglio. Ha grande esperienza, è alla quarta stagione qui, la sua esperienza è un fattore, è anche vicecapitano. Da lui ci aspettiamo qualcosa di più rispetto magari a Miller, si è allenato meno per via dell’infortunio, momenti che capitano nel calcio. Vedremo se avrà già un’occasione contro il Cagliari, può essere un ragazzo importante per noi, speriamo che possa fornire prestazioni di livello, sono sicuro che come squadra cresceremo anche grazie alle prestazioni di singoli come Lovric o ragazzi che hanno giocato meno. Domenica mi aspetto di vedere energia e concentrazione, solo così si mettono in difficoltà gli avversari in Serie A”.

