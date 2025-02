Runjaic: “Contro il Napoli è stato un grande test, ora servirà costanza. Davis out con l’Empoli”

Kosta Runjaic è intervenuto in conferenza stampa per parlare di Udinese-Empoli, importante sfida che andrà in scena domenica alle 15:00.

“Apro augurando buon San Valentino a tutti. Ho un’opinione simile sulla prova del nove, l’Udinese in generale deve sempre riaffermarsi. Abbiamo affrontato grandi squadre, con buone prestazioni. Contro il Napoli è stato un grande test, una gara dove abbiamo fatto una bella figura. Ora dipende da noi mostrare lo stesso livello dal punto di vista delle prestazioni. Dobbiamo avere costanza in allenamento e poi trasferirla sul campo, non basta giocare bene una partita, bisogna giocare bene sempre. Il messaggio è chiaro e lo sappiamo tutti in squadra. Noi giochiamo quando ci capiamo bene, quando difendiamo tutti insieme e ci intendiamo con il pallone tra i piedi. Sono passati mesi in cui abbiamo lavorato duramente, ora vogliamo raccogliere i frutti di questa costanza. Davis? Non ci sarà, ha avuto un attacco influenzale, ha perso un po’ di giorni. E’ tornato in gruppo ma settimana scorsa ha perso diversi allenamenti, quindi non ci sarà ancora. Per quanto riguarda gli altri sono a disposizione tutti, tranne i lungodegenti. Ora abbiamo tante scelte, dopo ogni partita poi chiaramente possono esserci dolorini, soprattutto dopo una gara come quella con il Napoli che è stata fisicamente molto intensa. Noi stiamo riflettendo sul modulo di gioco, su chi può giocare dall’inizio, i giocatori è giusto che abbiano tempo di maturare insieme. Per quanto riguarda Lovric può dare un grande contributo centralmente, può giocare anche esterno, è molto utile per la nostra squadra, è pronto ad assumersi sempre più responsabilità, sto apprezzando la sua crescita. Tutti i giocatori possono seguire questo processo di crescita, ci aspettiamo queste prestazioni e i gol da lui, come fatto contro il Venezia. Ekkelenkamp rispetto alla gara con il Venezia poteva dare ancora di più e lo ha fatto contro il Napoli, non solo per il gol, ma per come ha lavorato in campo. Anche Atta ha fatto molto bene, dobbiamo ancora prendere le ultime decisioni, ci sono ancora giocatori che devono un attimino recuperare”.

