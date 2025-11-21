Runjaic: “Contro il Bologna vogliamo dire la nostra. Miller ci sarà, Davis non so se sarà titolare”

21/11/2025 | 15:15:38

Il tecnico dell’Udinese Kosta Runjaic ha parlato in conferenza stampa presentando il match contro il Bologna: “Quest’anno sono arrivati diversi ragazzi nuovi ma abbiamo già un buon livello di prestazioni. Ora si riprende dopo una sosta che penso ci abbia permesso di recuperare energie, troviamo una squadra come il Bologna che è molto completa, una delle più in forma del campionato. C’è Orsolini, forse la miglior ala della Serie A e membro della nazionale. Oltre a lui hanno anche altri ragazzi molto bravi. Dobbiamo dimostrarci coraggiosi e capaci di poter dire la nostra contro il Bologna in casa, puntando sulle gare svolte qui nel nostro stadio, affermandoci come una squadra forte tra le mura amiche. È una squadra che non perde da otto giornate, verranno qui per continuare su quella strada, ma noi abbiamo l’obiettivo di fare bene, resistendo ai loro attacchi e portando a casa qualcosa. Stanno tutti bene, anche Kristensen, gli servirà ora una settimana circa per riuscire a ritrovare la forma migliore e poter giocare. Abbiamo fatto un ulteriore check questa settimana e non è il caso di forzarlo facendolo di nuovo allenare in gruppo subito. Miller sta bene e ci sarà. Gueye domani sarà con noi, non posso dirvi se domani sarà in campo. Abbiamo un piano anche per lui, i ragazzi giovani devono lavorare molto, è un ragazzo non molto emotivo, si allena molto bene ed è un giocatore sul quale puntiamo. Penso non abbia ancora la maturità per poter giocare titolare. Davis ha giocato uno spezzone con la Roma, ma non sono sicuro che possa giocare domani da titolare. Sappiamo come vogliamo giocare. Sarà una partita dove ci sarà da battagliare”.

foto insta udinese