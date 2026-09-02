Runjaic: “Contenti della qualificazione. Possiamo alzare ancora il livello”

02/09/2026 | 21:39:41

Kosta Runjaic, allenatore dell‘Udinese, ha parlato in conferenza stampa dopo la qualificazione agli ottavi di finale di Coppa Italia.

Le sue parole: “Portiamo a casa una vittoria importante e sono contento per Bayo. Possiamo però alzare il livello delle prestazioni, il Venezia era avversario difficile, tutte e due le squadre volevano passare il turno e nessuno voleva andare il turno. Siamo riusciti a segnare il 2-1 e poi abbiamo tenuto duro, abbiamo passato il turno di Copa e ora avremo ulteriori feedback”.

Davis comunque titolare? “Ha giocato a Monza e per recuperare deve fare minuti, ho parlato con lui, era pronto a giocare. Stiamo andando per fasi, sappiamo che può essere soggetto a infortuni. E’ un giocatore importante per noi, vuole migliorare e fare meglio dell’anno scorso. A inizio stagione una certa stabilità nella squadra serve per stabilizzarla, anche per Unai Gomez sono stati minuti importanti, la squadra è pronta, l’obiettivo era passare il turno e ci siamo riusciti”.

Un giudizio sul mercato? Arizala molto bene, magari un pochino in ombra Miller? “Sono contento che si sia chiuso, ci sono ancora delle sessioni aperte all’estero, ma qui è chiuso e possiamo lavorare con continuità. Abbiamo tracciato una strada, ogni ragazzo sa cosa deve fare e cosa portare sul campo. Vi sono molti elementi da considerare. Avrete notato che ci sono stati tanti inserimenti in Serie A, lo stesso Venezia ha fatto molti movimenti, anche Monza e Frosinone così come i top club. Poi ognuno si prepara per i suoi obiettivi e un allenatore non è mai realmente soddisfatto, ma ogni ragazzo ha la mia fiducia, se i ragazzi si trovano e danno tutto. Miller è cresciuto bene rispetto all’anno scorso così come vedo un Gueye più strutturato. Anche Bayo ha tutta la mia fiducia, l’anno scorso non ha giocato così tanto ma ha sempre aiutato la squadra, si potrebbero citare tanti altri ragazzi, Abankwah è tornato migliorato dall’esperienza al Watford. Tutti i giocatori hanno la mia fiducia, anche Karlstrom che è una macchina, non ha mai saltato una gara, Kabasele che per noi è importantissimo, Solet anche. Ebosse sta ritrovando magari un po’ ritmo, ma hanno tutti la mia fiducia”.

Avvio difficile merito del Venezia? Le difficoltà di Bertola? “Bertola si trova come tutti i ragazzi in un processo di crescita. Ora c’è ancora più concorrenza. Abbiamo avuto nuovi difensori centrali, non è stato semplice per tutti seguire il gioco oggi. Bertola deve continuare a lavorare su se stesso, potrebbe giocare in maniera più aggressiva, lui deve credere in se stesso. Aveva bisogno di minuti nelle gambe e noi abbiamo bisogno di lui. E’ stato importante per lui fare questi minuti. Sicuramente migliorerà di settimana in settimana e giocherà tante partite”.

Foto: sito Udinese