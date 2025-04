Runjaic: “Col Genoa servirà il giusto equilibrio. Thauvin non ci sarà”

L’Udinese domani alle ore 20.45 affronterà il Genoa a Marassi. Kosta Runjaic in conferenza ha presentato la partita. Ecco i passaggi più importanti: “Il Genoa porterà molta energia sul campo, giocano in avanti e in particolare con il cambio di allenatore cerca ancora di più di giocare a calcio, a mio avviso sarà importante saper soffrire in un’atmosfera come quella di Marassi. All’andata abbiamo perso e c’è stato un rosso immediato. Abbiamo perso pur avendo più possesso palla. Domani servirà il giusto equilibrio”.

Su Solet: “Ha qualità importanti, altrimenti non avrebbe giocato con il Salisburgo e in gare internazionali, senza quell’infortunio probabilmente non sarebbe qui ad Udine ma sarebbe già in squadre molto importanti. E’ arrivato con la giusta mentalità, si è messo subito al lavoro. Spero che continui e che migliori costantemente, il gol del Verona arriva da una palla persa, con fallo, di Solet. Quindi si può sempre crescere sempre, se riesce a fare un ulteriore salto in avanti e a mantenere questo livello sarà solo questione di tempo prima di un salto in una grande”.

Se ci sarà Thauvin: “Non sarà a disposizione domani. Nel girone d’andata abbiamo vinto delle gare anche senza di lui, chiaramente si tratta di un giocatore importante, di grande esperienza. Ci dà tanto, è il capitano e ha qualità”.

Foto: Instagram Udinese